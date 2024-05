Stiri pe aceeasi tema

- 6 zile de relaxare, de asta au avut parte bugetarii și o parte din angajații de le privat in minivacanța de Paște. Cu siguranța gandul ne zboara deja la urmatoarele libere legale. Vine ziua de 1 Iunie- Ziua Copilului și urmatoarea minivacanța este programata de Rusalii tot in luna iunie. Weekend-ul…

- Pe ce data sunt Rusaliile in 2024Rusalii, sarbatoarea care marcheaza coborarea Sfantului Spirit asupra apostolilor, va fi celebrata pe data de 23 iunie in acest an. Iar bucuria romanilor nu se oprește aici, deoarece ziua de luni, a doua zi de Rusalii, va fi libera, oferind astfel posibilitatea unei…

