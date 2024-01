Mii de protestatari cer demisia premierului israelian Netanyahu

Stiri pe aceeasi tema

- Rudele ostaticilor retinuti in Fasia Gaza de Hamas, dupa atacul din 7 octombrie, au cerut marti ca guvernul israelian "sa aprobe un acord in aceasta seara pentru a aduce acasa toti ostaticii din Gaza", transmite AFP, citat de news.ro.Cabinetul de razboi al prim-ministrului Benjamin Netanyahu avea…

- Familiile israelienilor ținuți ostatici de Hamas in Fașia Gaza au pornit marți intr-un marș care va dura cinci zile, de la Tel Aviv la Ierusalim, pentru a-i cere premierului Benjamin Netanyahu și guvernului sa faca mult mai mult pentru a-i elibera pe cei rapiți de gruparea terorista, transmite Reuters.

- Cu toate ca prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se pregatește pentru „un razboi lung și dificil”, acesta mai are doar cateva saptamani la dispoziție ca sa elimine gruparea Hamas, inainte ca opinia publica sa se intoarca complet impotriva operațiunii militare pe care acesta a lansat-o in Fașia…

- A trecut aproape o luna de cand Hamas a lansat atacul surpriza asupra Israelului, iar Benjamin Netanyahu a raspuns cu o ofensiva furioasa in Fașia Gaza. Care este planul premierului israelian pentru a pune capat conflictului? "Nimanui nu-i sunt clare obiectivele Israelului, dincolo de acela ca spune…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca i-a spus secretarului american de stat Antony Blinken ca Israelul nu va fi de acord cu niciun armistitiu temporar in Fasia Gaza pana cand ostaticii detinuti de Hamas nu sunt eliberati, dupa ce acesta a solicitat „pauze umanitare” in teritoriul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat sambata ca razboiul impotriva gruparii Hamas in Fasia Gaza va fi lung si dificil si a anuntat lansarea celei de a doua faze a razboiului, ce are ca obiectiv eliminarea completa a acestei grupari si eliberarea ostaticilor, consemneaza agentiile AFP si…

- Cei doi sefi de guverne au sustinut declaratii comune la finalul discutiilor pe care le-au avut in cadrul vizitei efectuata, marti, de prim-ministrul roman in Israel.Benjamin Netanyahu a punctat ca, in aceste momente, lumea civilizata trebuie sa fie unita in spatele Israelului si sa lupte pentru eradicarea…