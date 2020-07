Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au ieșit in strada vineri seara la Budapesta impotriva restricționarii libertații presei din Ungaria, la chemarea partidului liberal de opoziție Momentum. Cea mai mare publicație independenta din Ungaria este sub asediul guvernului lui Viktor Orban. Redactorul-șef al site-ului Index.hu…

- In Piata Victoriei este organizat astazi un nou protest impotriva legii izolarii si carantinarii. Sute de persoane s au adunat in fata Guvernului pentru a protesta impotriva masurilor impuse de autoritati, potrivit Romania TV. Protestarii din Piata Victoriei s au rugat in fata Guvernului. Oamenii legii…

- Accidentul s-a petrecut pe sensul de mers catre Budapesta. Din motive necunoscute, soferul a pierdut controlul volanului, iar microbuzul s-a lovit de parapetele de pe marginea șoselei si s-a rasturnat. Accidentul a determinat devierea traficului din zona pentru mai bine de patru ore. …

- Pentru punerea in aplicare a solutiilor de fluidizare a traficului la granita de vest, stabilite in cadrul intalnirii care a avut loc in Ungaria, la Budapesta, in data de 19 mai a.c., intre ministrii de interne ai Romaniei si Ungariei, Ion-Marcel VELA si Sandor PINTER, sefii politiilor de frontiera…

- S-au scurs doua zile de proteste demarate impotriva Guvernului Ludovic Orban 2 și a președintelui Klaus Iohannis, pe fondul incalcarii drepturilor romanilor in perioada starii de urgența.Acum, Jandarmeria Romana le pregatește o adevarata lovitura celor care protesteaza impotriva Guvernarii…