- Sfantul Apostol Andrei, celebrat in fiecare an pe 30 noiembrie, aduce an de an mii de credincioși la peștera din Ion Corvin din județul Constanța, considerata a fi cea mai veche biserica creștin ortodoxa din țara. Peștera este considerata loc sfant pentru ca acolo Apostulul a trait acum 2000 de ani.Slujba…

- De peste doua decenii, la Catedrala din Galați are loc Pelerinajul Luminii, procesiune dedicata Sfantului Andrei. Procesiunea este sarbatorita in fiecare an de sute de studenti din Galati, Republica Moldova si Ucraina

- Directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, anunta ca incepand de duminica seara fenomenele meteorologice inregistrate in aceasta perioada „vor fi in diminuare”, dar vremea ramane una de iarna, cu temperaturi scazute. „Ce va fi de interes, regimul de temperaturi…

- Dobrogea este cea mai afectata de vreme extrema. Meteorologii au prelungit codul roșu din cauza vantului puternic pana la ora 16 in județele Constanța, Tulcea, Galați și BrailaVor fi intensificari puternice ale vantului cu rafale de peste 90...100 km/h, va fi viscol și vizibilitatea va scadea spre zero.Pana…

- Eveniment Ninsori și viscol la sfarșit de saptamana noiembrie 24, 2023 11:55 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri avertizari Cod galben și portocaliu de precipitații insemnate cantitativ, viscol și ninsori, ce vizeaza județe din estul, sud-estul și sudul țarii. Astfel, in…

- Un ciclon mediteranean puternic va afecta țara noastra, incepand de vineri 24 noiembrie. Meteorologii anunța ninsori puternice. Gabriel Paun, un cunoscut activist de mediu, a transmis un mesaj pentru romanii care locuiesc in zona Constanța, Galați și Vaslui. ”Oameni buni care traiți pe linia Constanța…

- Vremea se dezlanțuie! Opt județe, sub incidența codului galben de vant puternic: ANM a facut anunțulUn cod galben de intensificari ale vantului vizeaza duminica zone din sudul Moldovei, estul Munteniei si Dobrogea, informeaza Agerpres.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul…

- Armata a bagat in ședința autoritațile din Braila, Constanța, Galați și Tulcea, in contextul atacurilor tot mai dese ale rușilor pe malul ucrainean al Dunarii. Ministerul Apararii a discutat despre importanța coordonarii corecte intr-o situație de criza.