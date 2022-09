Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au adunat in fata Palatului Buckingham din Londra pentru a aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a, care a murit joi, la varsta de 96 de ani, la Castelul Balmoral din Scotia, transmite dpa.

- Stilul vestimentar al Reginei Elisabeta a II-a a fost dintotdeauna recunoscut pentru unicitatea sa. Suverana nu a ramas niciodata in urma modei, insa nici nu a intrecut limitele. Garderoba reginei a abundat mereu in haine iconice, iar asta și datorita angajaților talentanți care s-au ocupat de ținutele…

- La randul lor, copiii vin și lasa scrisori in care marturisesc reginei disparute: ”Ai fost idolul bunicii mele”. Epicentrul monarhiei britanice, Palatul Buckingham este astazi punctul nodal al afecțiunii și recunoștinței pe care locuitorii din Marea Britanie o arata reginei Elisabeta a II-a , care a…

- Imagini emoționante de la Londra. Mii de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham pentru a-i aduce omagii reginei celui mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii. Mulțimile adunate la Palatul Buckingham și la Castelul Windsor au izbucnit in lacrimi cand s-a anunțat moartea reginei.

- Vestea ca Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața a adus multa tristețe in Marea Britanie și nu numai. Mii de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham din Londra, relateaza Reuters. Oamenii inlacrimați au „God Save the Queen”, dupa ce s-a aflat ca Regina Elisabeta a murit. Imagini cu mulțimea…

- Regina Elisabeta a II-a a murit azi, la varsta de 96 de ani, a anunțat Palatul Buckingham. Potrivit GSP partida din aceasta seara NU va fi amanata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Sute de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham din Londra și la castelul Balmoral, in Scoția, unde așteapta vești despre starea de sanatate a Reginei Elisabeta a II-a, scrie BBC . Suverana a fost pusa sub supraveghere medicala, joi, iar copiii și nepoții sai au fost convocați la Balmoral, unde…

- Printul Charles si Printul William ai Marii Britanii s-au deplasat joi la Castelul Balmoral, resedinta din Scotia a reginei Elisabeta a II-a, unde se afla suverana, dupa ce s-a aflat ca medicii sunt ingrijorati pentru starea de sanatate a acesteia, transmite Reuters. ”Altetele lor regale Printul de…