- În țara libertaților individuale, anunțul lui Joe Biden ca vaccinarea anti-Covid 19 va fi în curând obligatorie pentru doua treimi din lucratorii americani provoaca un protest în rândul republicanilor, care intenționeaza sa lanseze proceduri împotriva guvernului democrat,…

- „Succesul extraordinar al acestei misiuni se datoreaza talentului incredibil, vitejiei și curajului altruist al armatei Statelor Unite, diplomaților noștri și profesioniștilor noștri din serviciile de informații.”, a declarat președintele, potrivit AFP.Statele Unite raman hotarate sa evacueze americanii…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a respins marti cererea presedintelui Joe Biden de a anula o politica de imigrare pusa in aplicare de predecesorul sau, republicanul Donald Trump, care forta mii de solicitanti de azil sa ramana in Mexic in asteptarea audierilor in SUA, dand astfel o lovitura dura administratiei…

- Politia din Districtul Columbia a anuntat luni ca inca doi ofiteri de politie care au raspuns la asaltul din 6 ianuarie de la Capitoliu au murit prin sinucidere, ceea ce ridica la patru numarul de sinucideri cunoscute inregistrate in randul agentilor care pazeau cladirea Congresului in ziua respectiva,…

- Sosirile migranților la frontiera SUA cu Mexicul au crescut și mai mult în iunie, în ciuda caldurii intense care le-a facut calatoria mai periculoasa, potrivit statisticilor oficiale publicate vineri si citate de AFP.Aproximativ 188.800 de migranți au fost arestați luna trecuta dupa…

- Fostul presedinte american Donald Trump, interzis pe retelele sociale dupa asaltul din ianuarie asupra Capitoliului de la Washington, a anuntat miercuri ca introduce o plangere colectiva in justitie impotriva gigantilor Facebook, Twitter, Google si a directorilor lor executivi, pe care ii acuza ca sunt…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, va participa la primul sau miting major de dupa plecarea din funcție și de dupa Asaltul de la Capitoliu, atacul mortal pe care l-a instigat in 6 ianuarie, in timp ce Congresul SUA valida victoria contracandidatului sau, relateaza Reuters.

- Vicepresedintele Statelor Unite Kamala Harris va merge, vineri, la granita cu Mexicul, oprindu-se si in El Paso, Texas, impreuna cu ministrul mexican de Interne, Alejandro Mayorkas, a declarat o sursa citata de Reuters. Harris face eforturi in cadrul administratiei presedintelui Joe Biden…