- OMS este impotriva utilizarii pasaportului de vaccinare pentru calatoriile internationale: A cere dovada imunizarii este un gest lipsit de echitate Dovada vaccinarii sa nu fie ceruta ca o condiție a calatoriilor internaționale, a recomandat luni Comitetul de Urgența al Organizației Mondiale a Sanatații,…

- Sambata dupa-amiaza, centrul Londrei a fost teatrul unei uriașe mobilizari impotriva restricțiilor sanitare in vigoare in Regatul Unit. Inceputa pașnic, manifestația a degenerat in ciocniri extrem de violente cu forțele de ordine. Au fost operate interpelari și arestari, posturile europene de televiziune…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a lansat doua proceduri pentru incalcarea acordului de Brexit de catre Regatul Unit, dupa anuntarea de catre Londra a unei amanari unilaterale a anumitor controale vamale in Irlanda de Nord, relateaza AFP. Guvernul britanic a anuntat pe 3 martie o amanare…

- Alianța pentru Uniunea Romanilor (AUR) susține ca pașaportul de vaccinare pe care Comisia Europeana vrea sa il impuna este discriminatoriu. Reprezentanții AUR considera ca introducerea unui pașaport digital de vaccinare anti-COVID-19 limiteaza libertatea de mișcare a cetațenilor europeni. Astfel, cei…

- Dr. Adina Alberts a inițiat o petiție impotriva pașaportului de vaccinare pe care oficialii Uniunii Europene se pregatesc sa il lanseze in perioada urmatoare. Iata mesajul acesteia: “Statele Uniunii Europene doresc sa definitiveze modelul unui pașaport de vaccinare pentru a facilita circulația libera…

- Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi, a explicat la Antena3 cum vom putea calatori cu un pasaport COVID-19, care sunt persoanele care ar putea sa beneficieze de el si ce se intampla cu persoanele care nu vor sau nu pot sa se vaccineze. Valean a spus ca este o tensiune in Uniunea Europeana…

- Circa 600 de persoane au defilat sambata seara pe strazile din Copenhaga pentru a protesta fata de masurile anti-coronavirus luate de guvernul danez, in special viitorul pasaport de vaccinare, noteaza AFP.

