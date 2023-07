Mihnea Vasiliu, fostul manager al Ringier, găsit mort într-o cameră de hotel Mihnea Vasiliu, fostul director al publicației Libertatea și general manager al Ringier Romania, a murit, joi, la hotelul Ramada, din Capitala. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta. Anchetatorii spun ca lui Vasiliu i s-ar fi facut rau in fața recepției hotelului Ramada, din Sectorul 1, arata Gandul. Mihnea Vasiliu era general manager de peste 12 ani al grupului de presa Ringier Romania, iar recent a decis sa se retraga. Oficial, este vorba despre o desparțire ”amiabila”, Mihnea Vasiliu transmițand ca dorește sa exploreze ”noi oportunitați”. Grupul de presa Ringier a precizat la momentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihnea Vasiliu, fostul director al publicației Libertatea a murit, joi, la hotelul Ramada, din Capitala. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta. Potrivit primelor constatari, barbatului i s-ar fi facut rau in fața recepției hotelului Ramada, din Sectorul 1. La fața locului au ajuns mai multe…

- Politistii de la Sectiile 6, 8 si 9 din Capitala, in colaborare cu Directia Generala de Jandarmi, au efectuat verificari la o adresa din Sectorul 2, intr-un imobil dezafectat, unde au primit informații ca s-ar comercializa substante interzise de lege. Citește și: Un șofer american, prins la Pitești…

- Victima avea 95 de ani si se afla pe o banca in apropierea copacului prabusit. Langa ea se afla stranepoata sa impreuna cu o fetita.In momentul in care copacul a inceput sa se incline, cele doua fetite au reusit sa se fereasca. Nu la fel si femeia, care a fost surprinsa sub greutatea copacului prabusit. Aceasta…

- Pe mai multe strazi ale capitalei, s-au format ambuteiaje la aceasta ora. Serviciul „InfoTrafic” informeaza ca la moment in capitala un flux majorat de transport se inregistreaza pe urmatoarele strazi și tronsoane de drum: Sectorul BUIUCANI: • str. Mihai Viteazul, pe ambele sensuri de deplasare; • intersecția…

- Scene șocante in plina strada, in Capitala. Poliția a fost anunțata despre cele intamplate, iar oamenii legii au reușit, intr-un timp scurt, sa prinda suspectul intr-un caz de agresiune. Un barbat a fost injunghiat, luni seara, pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei, de catre un alt barbat caruia refuzase…

- Un caz șocant, care a ajuns sa fie anchetat de catre oamenii legii ilfoveni, a avut loc zilele trecute, in Bragadiru. Mai nou, au aparut imagini din care se poate observa cat se poate de clar ca, deși la cațiva pași de localul unde muzica și dansul erau in toi se facea o ancheta, oamenii […] The post…

- Polițiștii din București au fost chemați la o locuința din Sectorul 6, acolo unde un barbat s-ar fi sinucis in propria locuința. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat decesul barbatului de 67 de ani, iar surse din ancheta arata ca acesta ar fi un fost polițist din Capitala pe nume Aurel C.”La…