- Portarul Ionut Radu (26 de ani), titular in primele doua partide din preliminariile Euro 2024, revine la echipa naționala a Romaniei dupa o absența de 8 luni. Din informațiile GSP.ro, selecționerul Edward Iordanescu (45 de ani) il va convoca pe goalkeeperul lui Bournemouth la "dubla" cu Israel și Elveția,…

- Echipa naționala de fotbal masculin Under 19 a Romaniei va efectua un cantonament in Spania, in perioada 12-21 noiembrie, in cadrul acestuia urmand sa dispute și trei partide amicale, la Turneul Internațional de la Marbella.Programul meciurilor este urmatorul, conform mediafax. Miercuri, 15…

- Peste numai 10 zile, Romania incepe asaltul final pentru calificarea la Euro 2024, din postura de lider al grupei I, cu 16 puncte, in condițiile in care Elveția, aflata la un punct in spate, are un meci mai puțin disputat, iar Israel, ocupanta locului 3, are 11 puncte, dar și doua restanțe. Jucam in…

- Suporterii romani vor avea alocate mai multe bilete la meciul Israel – Romania decat cota de 5% impusa de regulamentele competitiei, informeaza Federația Romana de Fotbal (FRF). Capacitatea stadionului este de 3.800 de locuri, din care suporterii romani vor putea accesa 462.Fiecare roman poate cumpara…

- Naționala feminina a Romania debuteaza saptamana viitoare in preliminariile pentru Campionatul European de anul viitor, turneu final care se va desfașura in perioada 28 noiembrie-15 decembrie in 3 țari: Austria, Ungaria și Elveția In perspectiva Campionatului Mondial care va incepe in 29 noiembrie,…

- Duminica, 10 septembrie 2023, inainte de pranz am vizionat, pe FRF TV, un post gratuit pe care il recomand; nu-i mare scofala a se face un cont acolo, meciul internațional amical de fotbal dintre echipele naționale ale Israelului „U19” și Romaniei „U19”. La cea din urma, dupa cum se știe deja, a fost…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins luni, la Brasov, reprezentativa Finlandei, scor 3-2, in al saptelea si ultimul amical din pregatirea pentru Campionatul European.Scorul pe seturi a fost 25-22, 20-25, 28-26, 15-25, 15-13, conform News.ro. In primele meciuri test cu finlandezii,…