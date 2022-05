Stiri pe aceeasi tema

- Amy Schumer a dezvaluit in episodul din 13 aprilie al emisiunii radiofonice "The Howard Stern Show" ca in urma unei glume facute la gala premiilor Oscar din 2022, care a vizat cuplul de actori Jesse Plemons - Kirsten Dunst, a primit amenintari cu moartea de la mai multe persoane care au acuzat-o…

- Un studiu publicat vineri indeamna Tarile de Jos (Olanda) sa-si ceara scuze pentru un raid aerian din 2015 asupra orasului irakian Hawija, soldat cu moartea a 85 de civili, avertizand ca absenta acestui gest poate favoriza aparitia de grupari teroriste, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Ulterior, a dezmințit aceste informații și serviciul de presa al Ministerului Sanatații din Rusia, precizand ca starea liderului LDPR, Vladimir Jirinovski, este evaluata ca fiind stabila, medicii continua sa ofere toata asistența posibila.De asemenea, fiul lui Jirinovski, reprezentanții Partidului Liberal…

- Astazi, 17 martie 2022, se implinesc 81 de ani de la trecerea la cele veșnice a ilustrului om de stat și diplomat de excepție, Nicolae Titulescu, diplomat, jurist, profesor, academician și om politic, fost ministru al afacerilor straine, ministru plenipotențiar si fost președinte al Ligii Națiunilor.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a amenintat cu moartea pe potentialii colaboratori sau sustinatori ai Rusiei in Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- „Echipa Serviciului Public Județean Salvamont- Salvaspeo Alba ii aduce un pios omagiu, prietenului, colegului și Omului de munte Lucian Cioica, plecat prea devreme dintre noi pentru a ne ocroti, de acolo de sus, pașii noștri pe potecile montane! Va dainui in veci amintirea anilor daruiți crestelor montane…

- Sotul cineastei Halyna Hutchins, care a fost ucisa accidental pe platourile de filmare de la westernul „Rust" in octombrie, spune ca actorul Alec Baldwin este responsabil si este „furios" ca starul cauta sa se exonereze. In momentul tragediei, pe 21 octombrie la ferma din Santa Fe (New Mexico), Alec…