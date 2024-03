Stiri pe aceeasi tema

- Americanii au anunțat moartea liderului militar al Hamas, Marwan Issa. Asta dupa ce israelienii anunțasera și ei un atac aerian asupra unei poziții in care se credea ca se afla Issa. Acesta este cel mai important lider al Hamas ucis in timpul conflictului

- Forțele israeliene le-au arestat, duminica dimineața, pe Dalal și Fatima al-Arouri, surorile fostului lider adjunct al Hamas, Saleh al-Arouri, din casele lor din al-Bireh și Aroura din Cisiordania, potrivit relatarilor palestiniene citate de publicația Jerusalem Post.Cele doua sunt acuzate de „incitare…

- Armata israeliana a confirmat astazi ca ostaticul israelian Sahar Baruch, rapit in timpul atacului Hamas din 7 octombrie, a fost ucis in timpul unei operatiuni de salvare in Gaza in luna decembrie, potrivit AFP.

