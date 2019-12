Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Pro Romania Braila a demisionat in bloc din partid, sambata, in urma unei sedinte in care sefii si membrii din organizatia judeteana si cea municipala au decis sa isi ia „ramas-bun de la politica pumnului in gura, dusa in ultima perioada de Victor Ponta (Dragnea 2)”. „In urma consultarilor…

- Organizatia Pro Romania Braila a demisionat astazi in bloc din partid. In urma unei sedinte largite, sefii si membrii din organizatia judeteana si cea municipala au decis sa isi ia "ramas-bun de la politica pumnului in gura, dusa in ultima perioada de Victor Ponta (Dragnea 2)", scrie Agerpres."In urma…

- Deputatul Emilia Meiroșu a transmis sambata un comunicat de presa al Pro Romania Braila in care anunța ca membrii filialei județene au demisionat in bloc in semn de revolta fața de „politica pumnului in gura” dusa de liderul formațiunii, Victor Ponta, poreclit 'Dragnea 2' de demisionari. Pro Romania…

- Mihaita Gaina a confirmat transferul de la PSD la PNL. "Am avut doua variante, sa renunț la politica sau sa continui in alta parte și am ales PNL. De astazi fac parte din grupul parlamentar PNL din Camera Deputaților. Sunt convins ca PNL va reuși sa caștige alegerile locale din Ialomița din vara…