- Fostul premier Mihai Tudose critica demiterea facuta de premierul Florin Citu si atrage atentia ca „razboaiele civile” din partidele aflate la guvernare si in cadrul carora au loc alegeri interne, „vor face tot mai multe victime”. El este de parere ca vestea cea mai proasta de astazi este faptul ca…

- Vicepremierul Dan Barna a precizat ca a primit joi dimineata, la prima ora, un telefon de la premierul Florin Citu care i-a comunicat ca intentioneaza sa il remanieze pe Alexandru Nazare de la Ministerul Finantelor. Liderul USR PLUS a adaugat ca nu a avut obiectiuni in acest sens, iar prim-ministrul…

- Alexandru Nazare a explicat situația dinaintea demiterii sale de catre premierul Florin Cițu printr-o postare pe Facebook și a detaliat și de ce nu a dorit sa iși dea demisia atunci cand i-a cerut-o premierul. „Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi inainte de emisiunea Romaniei de eurobonduri,…

- Președintele PNL a declarat, cu scurt timp in urma, ca premierul Florin Cițu nu a cerut și nu a avut acordul lui pentru remanierea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, membru PNL. De altfel, Orban a aratat ca este mulțumit de activitatea de pana acum a miniștrilor liberali. „Eu am mai declarat…

- Demiterea lui Alexandru Nazare era doar o problema de timp, premierul Florin Citu fiind nemultumit de numeroase pozitionari ale ministrului Finantelor, atat in ceea ce priveste banii de la buget, cat si aspectele politice referitoare la Congresul PNL.

- Demiterea lui Vlad Voiculescu din postul de ministru al Sanatații a fost „un gest de tradare politica din partea premierului Florin Cițu”, spune deputatul USR PLUS, Emanuel Ungureanu, membru in Comisia de Sanatate. Deputatul USR PLUS, Emanuel Ungureanu, membru in Comisia de Sanatate, a declarat,…