Mihai Stoichița a avut o reacție șocanta despre scandalul din jurul lui Devis Mangia, fostul antrenor al Universitații Craiova care a fost acuzat de agresiune sexuala asupra jucatorilor, in Romania și Malta. „La noi in țara sunt devieri, iar la alții sunt lucruri normale, nu mai ințeleg nimic, pentru ca ați vazut și dumneavoastra trendul […] The post Mihai Stoichița, reacție șocanța despre scandalul provocat de Devis Mangia: „La alții sunt lucruri normale!” appeared first on Antena Sport . The post Mihai Stoichița, reacție șocanța despre scandalul provocat de Devis Mangia: „La alții sunt lucruri…