Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoichița (69 de ani) a declarat ca FRF dorește ca selecționerului Edward Iordanescu sa fie pe banca Romaniei și in meciurile din Liga Națiunilor, unde „tricolorii” vor intalni Kosovo, Cipru și Lituania sau Gibraltar. Romania și-a aflat adversarele in grupa de Liga Națiunilor, in urma tragerii…

- Adrian Rus (27 de ani) traverseaza o perioada dificila in cariera și risca sa rateze lotul Romaniei pentru Campionatul European din 2024. Fundașul central cu 19 selecții și un gol pentru prima reprezentativa a fost titular doar in doua dintre ultimele 8 meciuri ale echipei sale, Pafos FC, din prima…

- Nicușor Bancu (31 de ani), capitanul Universitații Craiova și jucator de baza la naționala Romaniei, a transmis ca iși dorește ca Alex Mitrița (28 de ani), colegul sau din Banie, sa revina la echipa naționala pentru Euro 2024. Alex Mitrița a marcat unicul gol al Universitații Craiova din infrangerea…

- Mihai Stoichița, de aproape șapte ani directorul tehnic al federației, iși amintește ca a estimat exact traseul naționalei de tineret la turneul final continental din 2019. Oficialul in varsta de 69 de ani anunța: „La vara o sa trecem de grupa la Euro. Sunt convins ca se poate”. Mihai Stoichița, 69…

- Fostul internațional Basarab Panduru e de parere ca Alex Mitrița (extrema stanga, CS Universitatea Craiova), Andrei Ivan (atacant, CS Universitatea Craiova) și Alex Maxim (mijlocaș ofensiv, Gaziantep) nu au șanse sa prinda lotul Romaniei la EURO 2024. ...

- Marți, Romania a triumfat in fața Elveției cu scorul de 1-0, ocupand astfel prima poziție in grupa I preliminara. Prin aceasta performanța, echipa naționala romana va fi in urna a doua la tragerea la sorți pentru turneul Euro 2024. „Ramaneți la naționala dupa EURO?”, a fost intrebarea primita de Iordanescu.…

- In ajunul meciului cu Moldova din cadrul preliminariilor CE-2024, in lotul reprezentativei Cehiei a izbucnit un scandal. Titularii Vladimir Coufal (40 meciuri, 1 gol), Jan Kuchta (20 meciuri, 3 goluri) și Jakub Brabec (41 meci pentru naționala, 2 goluri) au incalcat regulamentul intern și au parasit…