- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa rezultatul de egalitate, 1-1, cu Young Boys Berna in Europa League, ca formatia sa face in continuare minuni in conditiile in care se confrunta cu mari probleme de lot. "Ma asteptam sa fie complicat pentru ca am jucat impotriva…

- Dan Petrescu și-ar dori adversari puternici in grupele Europa League, din Anglia și Italia, pentru CFR Cluj.”Mi-aș dori cu echipe din Anglia și Italia, cu echipe bune. Sper sa nu fie deplasari prea lungi și sa facem iar istorie, sa facem rezultate bune și, de ce nu, sa ne calificam mai departe. Acum…

- Portarul Razvan Ducan (19 ani) a fost imprumutat de FCSB la Turris Turnu Magurele. Mihai Stoica anunța alte plecari de la club. Dupa doar un meci in tricoul lui FCSB, 6-6 Backa Topola (5-4 la penalty-uri), in care a facut mai multe gafe decisive, dar a aparat și un penalty, Razvan Ducan revine in Liga…

- Mihai Stoica a vorbit in aceasta dimineața despre situația de la FCSB și despre eliminarea din turul III din Europa League, dupa 0-2 cu Slovan Liberec. Oficialul a fost vizibil afectat de problemele de la FCSB, ca urmare a cazurilor de coronavirus de la club, asta simțindu-se in vocea sa. MM a parut…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, ca elevii sai trebuie sa faca “un meci perfect” cu formatia suedeza Djurgarden, în preliminariile Europa League. Petrescu este de parere ca adversarii sunt favoriti, ei având avantajul terenului propriu si a faptului…

- FCSB s-a impus clar pe teren propriu, 3-0 cu nou-promovata FC Argeș, prilej pentru ca Mihai Stoica sa-i ironizeze pe critici. Directorul sportiv al echipei roș-albastre a postat pe rețelele sociale un mesaj pentru cei care au contestat transferurile facute de FCSB, in speciale aducerile lui Ștefan Cana…

- Mihai Stoica (55 de ani), oficialul celor de la FCSB, a oferit explicații pentru apariția lui Razvan Ducan (19 ani) in poarta la meciul cu Backa Topola, din turul 2 preliminar al Europa League. Bucureștenii s-au calificat la loviturile de departajare, dupa 4-4 in timpul regulamentar și 2-2 in cele doua…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa online, ca nu a fost suprins de eliminarea Universitatii Craiova din Europa League de mai putin cunoscuta formatie georgiana Locomotive Tbilisi, el precizand ca in Romania toata lumea vrea rezultatele generatiei…