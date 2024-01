Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a comentat declarațiile lui Gigi Becali privind plecarea lui Andrea Compagno de la roș-albaștri. In aceasta seara, Becali a anunțat ca are oferta de 500.000 de euro pe Compagno și este gata sa-l cedeze pe atacantul italian, cazut in dizgrație. Mihai…

- Andrea Compagno si George Puscas se lupta intre ei pentru transferul iernii. Ambii au ajuns pe lista unei echipe din Serie B si se poarta deja negocieri. Atacantul italian care a fost pus de Gigi Becali pe „lista neagra” ar putea fi din nou coechipier cu Malcom Edjouma. Jurnalistii de la tuttobari.com…

- Andrea Compagno (27 de ani), atacantul de la FCSB, e dorit de Laszlo Dioszegi la Sepsi. Atacantul italian venit pe 1,5 milioane de euro la FCSB a fost scos la vanzare de Gigi Becali, care susține ca il da cu 500.000 de euro. Iar Compagno i-a atras atenția lui Dioszegi, patronul lui Sepsi, care va discuta…

- Anghel Iordanescu a analizat situația complicata in care se afla Andrea Compagno (27 de ani) la FCSB. Atacantul italian, adus in vara lui 2022 pentru 1,5 milioane de euro, a impresionat in primul sezon la FCSB, dar in acest sezon nu mai este in grațiile lui Gigi Becali, care vrea sa-l vanda. „Prețul…

- Mihai Stoica lauda un jucator de la FCSB, pe care Gigi Becali l-a criticat. Este vorba de croatul Damjan Djokovic, unul dintre jucatorii pe care Gigi Becali nu a ezitat sa il critice. Mihai Stoica spune ca Damjan Djokovic este un exemplu pentru toata lumea pentru modul in care se antreneaza. Dupa cateva…

- Salvo Armato, bunicul lui Andrea Compagno (27 de ani), considera ca atacantul lui FCSB ar da un randament mai bun in sistemul 4-2-3-1. El i-a și facut echipa lui Gigi Becali. Foarte bun sezonul trecut, Andrea Compagno nu se regasește in actuala stagiune. Atacantul italian a inscris doar 4 goluri in…

- Reactie imediata a lui Mihai Stoica, dupa decizia Curtii de Apel in „razboiul” pentru palmares dintre FCSB si CSA Steaua. Hotararea luata de instanta l-a bulversat pe presedintele Consiliului de Administratie al echipei din Liga 1. FCSB nu a primit palmaresul pentru perioada 1947-1998, care i-a revenit…

- Mihai Stoica (58 de ani), managerul general al celor de la FCSB, regreta plecarea stoperului estonian Joonas Tamm (31 de ani) de la vicecampioana Romaniei. Joonas Tamm ajungea in iulie 2022 la FCSB, dupa desparțirea de formația ucraineana Vorskla Poltava. Estonianul a jucat un singur sezon la FCSB,…