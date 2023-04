Mihai Stoica a anuntat ca are o noua functie la FCSB, dupa ce Gigi Becali a renuntat la ea. Astfel, MM va fi presedintele Comisiei de Administratie al clubului. Becali a anuntat intr-o conferinta de presa ca vrea sa renunte la echipa. Gigi Becali nu a glumit cand a spus ca Mihai Stoica va decide […] The post Mihai Stoica are o noua functie la FCSB: „Gigi a parasit-o si eu am acceptat-o! Schimb și scaunul și voi veni cu cravata la munca!” appeared first on Antena Sport .