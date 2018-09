Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Șora a comentat incendiul produs sambata la un bloc nou din București. El a adus aminte cititorilor sai ca tragedia din clubul Colectiv se poate repeta oricand și ca ”in Romania, corupția ucide, nenorocește vieți”. ” Un bloc a ars ieri in București. Bloc nou. Doi oameni au ajuns la spital,…

- "Un bloc a ars ieri in Bucuresti. Bloc nou. Doi oameni au ajuns la spital, cativa au primit ingrijiri medicale la fata locului. Zeci de familii au vazut pierind in flacari toata agoniseala lor de-o viata. Dupa sase ani de la darea in folosinta a imobilului, inca nu primisera contractul de vanzare-cumparare.…

- Filosoful Mihai Sora spune ca romanii care vin astazi de peste hotare pentru a protesta in Piata Victoriei sunt cei care au deprins gustul libertatii si care stiu ce inseamna munca cinstita si demnitatea, pentru ca isi iubesc tara si le pasa. El ii indeamna pe bucuresteni sa mearga la mitingul macar…

- Filosoful Mihai Sora a postat marti pe contul sau de Facebook un nou mesaj de sustinere a campaniei #FaraPenali. Sora a fost externat luni de la spitalul Elias din Capitala unde a fost a fost operat in urma cu mai bine de o luna de zile.

- Cei care au fost subiectul sau martorii unor cazuri de corupție sunt indemnați sa depuna un denunț la autoritatea responsabila, in cazul Republicii Moldova fiind vorba de Centrul Național Anticorupție (CNA), și nu pe rețelele de socializare sau alte platforme online. Cu o astfel de reacție a venit directorul…

- Incendiul din clubul Colectiv, tragedia care in octombrie 2015 a zguduit Romania, este momentul care a starnit furia romanilor, iar efectele corupției din țara noastra au fost asociate chiar și cu moartea, explica specialiștii. 64 de persoane au murit, 27 in incendiul propriu-zis iar restul ulterior,…