- Ciprian Deac nu a fost titular in duelul FC Voluntari – CFR Cluj, din etapa cu umarul 23, dar a intrat in repriza secunda și a pus umarul la victoria echipei lui. Fotbalistul de 36 de ani a spus la finalul partidei ca se teme de momentul in care se va retrage din fotbal. In […] The post Ciprian Deac,…

- Achiziție importanta facuta de Chindia Targoviște in Ziua Micii Uniri! Incepand de astazi sub comanda tehnicianului Toni Petrea se va regasi și atacantul Sergiu Buș, care a evoluat pentru campioana Romaniei CFR Cluj. Jucatorul in varsta de 30 de ani are o cota de piața de 200.000 de euro, potrivit Transfemarkt.com. …

- Ștefan Gadola, acționarul de la CFR Cluj, a fost extrem de fericit dupa victoria cu Farul, scor 3-0. In direct la GSP Live, imediat dupa meci, Gadola a ținut sa iși felicite echipa, in special pe Dan Petrescu și debutantul Krasniqi. Jucatorul venit in aceasta iarna a marcat și a pasat decisiv la debut.…

- Dupa Mihai Pintilii, antrenorul de la FCSB, și Marius Croitoru, tehnicianul de la FC Argeș, și Eugen Neagoe ar putea avea probleme cu Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori. Eugen Neagoe a cerut rezilierea unilaterala a contractului cu U Cluj pentru a semna cu CS Universitatea Craiova, dar inca nu…

- Marian Iancu, fostul patron al celor de la Politehnica Timișoara, a facut o analiza a celor mai importanți patroni din fotbalul romanesc, precum Gigi Becali, Nelu Varga, Mihai Rotaru sau Valeriu Iftime. Marian Iancu: „Uitați-va ce a insemnat intervenția lui Nelu Varga la CFR Cluj” „Uitați-va ce a insemnat…

- Novak Djokovic (35 de ani, #5 ATP) a avansat in turul III de la Australian Open, dupa victoria in patru seturi reușita in fața francezului Enzo Couacaud (27 de ani, #191 ATP), scor 6-1, 6-7 (5), 6-2, 6-0, dupa doua ore și 55 de minute de joc. La jumatatea setului patru, fostul lider mondial a avut o…

- Romario Pires, 34 de ani, explica cum au fost cele doua saptamani in care a stat departe de U Cluj, fiind dat afara inițial de Eugen Neagoe. - Romario, la jumatatea lui decembrie erai dat afara, 2023 te gasește tot aici, la U Cluj...- Am terminat anul trecut puțin agitat, sa zic așa, dar ma bucur ca…

- Nicolae Stanciu a dat recital in meciul Wuhan Three Towns – Meizhou Hakka, scor 3-0, din etapa a 26-a a campionatului Chinei. Mijlocasul roman a reusit o pasa de gol in victoria categorica, care i-a propulsat echipa pe primul loc in clasament. Titular la Wuhan Three Towns, Stanciu a avut nevoie de numai…