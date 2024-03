Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Procurorilor din Moldova a anulat rezultatele concursului pentru funcția de procuror general, caștigat de șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi. Cristi Danileț vrea sa intre in politica, dar nu primește oferte. Explicația halucinata: Politicienii se…

- Premierul si liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a ironizat, marți, pe Mircea Geoana, dupa ce acesta a spus ca lideri PSD, inclusiv presedintele PSD, a mers la el "in birou" sa ii propuna sa candideze la presedintie, sustinut de social democrati, precizand ca a sunat-o si pe Diana Sosoaca pentru functia…

- Liderul AUR are interdicție de a intra in Rep.Moldova inca 5 ani. Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinau a emis o decizie de prelungire a termenului declararii ca persoana indezirabila pentru George Simion.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca asteapta de la ministrul de Finante ca, in zilele urmatoare, sa ii prezinte impactul bugetar privind neimpozitarea pensiilor pana la 3.000 de lei.„Nu va suparati, astazi la ora 8:30 in Guvernul Romaniei am cerut ministrului de Finante sa vina cu impactul bugetar…

- Banca Naționala a Moldovei a semnat astazi cererea de aderare a Republicii Moldovei la Zona Unica in Plați in Euro (SEPA). Evenimentul s-a desfașurat in prezenta guvernatoarei BNM, Anca Dragu, și a conducerii bancilor licențiate din țara.

- Unii fermieri incep sa se dezica de liderul Danut Andrus , politicianul botoșenean care iși face un partid. Danuț Andruș, barbatul care poarta cușma de oaie și care se afla in fruntea unui grup de protestatari fermieri, este tot mai criticat și dezaprobat de colegii sai. Unul dintre fermieri exprima…

- Incepand cu ora 13:00, autoritațile au impus restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima admisa mai mare de 7,5 tone pe anumite sectoare ale drumurilor naționale din zona Moldovei, afectate de ninsori abundente și viscol. Decizia a fost luata pentru a asigura siguranța traficului…

- Un val de aer polar aduce ninsori puternice și viscol. Se circula greu, in șapte județe din țara, unde este lapovița și ninsoare. Frigul s-a instalat deja, iar temperaturile sunt mai scazute decat ar fi normal la inceputul lunii decembrie. Peisaj de iarna in aproape toata țara. Este alerta de lapovița…