Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a vorbit despre Liviu Ciobotariu, Ilie Poenaru, Andrei Prepelița sau Eugen Neagoe drept posibili succesori ai lui Nicolae Dica pe banca FCSB-ului, Gigi Becali a anunțat ca va merge pe mana lui Mihai Pintilii (37 de ani), cel puțin pentru urmatoarele jocuri.

- FCSB – West Ham se infrunta in runda cu numarul șase din Europa Conference League, joi, 3.11.2022, de la ora 22.00. Duelul nu are decat o miza financiara. Echipa din Premier League este deja calificata, iar roș-albaștrii se afla pe ultimul loc in grupa. Formația lui Gigi Becali va fi condusa de pe banca…

- FCSB amana numirea noului antrenor, dupa demisia lui Nicolae Dica. Inițial Becali dorea sa numeasca noul tehnician pana la meciul cu Rapid, iar azi a spus ca vrea sa-l aleaga pana inainte de partida cu West Ham, de joi, iar acum planul s-a schimbat. Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor,…

- Mihai Pintilii, 37 de ani, in acte delegatul FCSB-ului, nu se considera pregatit pentru a ramane pe banca FCSB-ului in postura de „prinicipal”. CONTEXT: Cu FCSB ramasa fara antrenor dupa demisia lui Nicolae Dica, Becali a intocmit ieri o lista scurta pe care s-au aflat, in prima faza, Ilie Poenaru și…

- Motivand de ce nu a luat legatura direct cu Florentin Pandele pentru a negocia venirea lui Liviu Ciobotariu la FCSB, Gigi Becali a dezvaluit ce comunicare anevoioasa are cu finul lui. CONTEXT: Cu FCSB ramasa fara „principal” dupa demisia lui Nicolae Dica, Becali a intocmit ieri o lista scurta pe care…

- Gigi Becali a oferit ultimele detalii de la negocierile pentru noul antrenor al FCSB-ului. Patronul roș-albaștrilor a rostit un singur nume in aceasta dimineața: Liviu Ciobotariu, și a dezvaluit ca iși dorește ca noul tehnician sa stea pe banca maine, la meciul cu West Ham din Conference League (22:00).…

- Dupa ce anunța ca Ilie Poenaru și Andrei Prepelița sunt pe lista lui pentru inlocuirea lui Nicolae Dica, Gigi Becali s-a mai gandit la doi posibili antrenori pentru FCSB: Liviu Ciobotariu și Eugen Neagoe. Dupa demisia lui Dica, Gigi Becali se mișca rapid și are deja 4 nume de posibili inlocuitori. ...

- Furtuna la FCSB, dupa infrangerea cu Universitatea Cluj. Gigi Becali i-a cerut demisia lui Nicolae Dica și cauta din nou antrenor. Ar fi al treilea dupa doar 16 etape de campionat. Andrei Prepelița și Ilie Poenaru sunt cei doi tehnicieni care se afla „pe lista” patronului. Gigi Becali i-a cerut demisia…