- In competiția Asia Express nu au mai ramas foarte multe echipe, așa ca orice desparțire este una extem de dureroasa. Doua vedete din show au fost nevoite sa renunțe la visul de a ajunge la premiul cel mare, așa ca plecarea lor a fost una foarte trista. Ce echipa a parasit Asia Express. Concurenții nu…

- Concurenții de la Asia Express sunt pe ultima suta de metri in concurs, iar acest lucru pune o presiune enorma pe umerii lor. Așa s-a intamplat și in cazul surorilor Buble, cand la finalul unei probe nu s-au mai putut abține și au izbucnit in lacrimi. Vezi mai jos motivul pentru care cele doua concurente…

- Dupa ce au fost separați de catre Irina Fodor, concurenții de la Asia Express au avut parte de o revedere extrem de emoționanta. S-a lasat cu lacrimi, zambete și imbrațișari, iar cu siguranța, reacția lui Mihai Petre atunci cand și-a revazut soția, pe Elwira Duda, a fost una dintre cele mai memorabile.

- Fara dar și poate, separarea de coechipierii lor a pus o presiune foarte mare pe concurenții din Asia Express. Totul a devenit brusc mult mai greu pe Drumul Imparaților, insa și revederea a fost una pe masura. Ei bine, Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, a izbucnit in lacrimi in fața lui Mihai Petre…

- Concurenții care au ramas alaturi de Irina Fodor au fost nevoiți sa iși depașeasca limitele fizice. Aceștia au avut de indeplinit doua probe dificile, care le-au testat rabdarea, memoria, echilibrul și nervii.

- Concurenții din Asia Express sunt puși in fața a fel și fel de situații neplacute in competiție, iar odata ajunși in Georgia, aventura de pe Drumul Imparaților devine din ce in ce mai grea. Mihai Petre a fost pus intr-o situație neplacuta in momentul in care el, alaturi de soția lui, Elwira, se aflau…

- Mihai Petre și Elwira Duda formeaza una dintre cele mai competitive echipe de la ”Asia Express”, dar și una dintre cele mai emotive și asta pentru ca acasa au doua comori. Chiar la inceputul probei de eliminare, cei doi soți s-au aratat de-a dreptul doborați de dorul de casa, lucru care i-a facut sa…

- Concurenții au fost puși in cele mai neașteptate situații și au avut parte de o cursa memorabila, insa cel mai greu moment al zilei a fost cel in care au fost nevoiți sa iși caute cazare.