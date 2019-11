Stiri pe aceeasi tema

- Achiziția de troleibuze noi pentru Targu Jiu este blocata in continuare la Ministerul Dezvoltarii Regionale, cu toate ca s-a schimbat guvernul. Este vorba un proiect cu finanțare europeana, aflat de o jumatate de an tot in faza organizarii licitației. Potrivit primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu,…

- Consiliul de Administratie al companiei TAROM l-a desemnat luni pe George Costin Barbu în functia de director general provizoriu pentru un mandat de patru luni, în conditiile OUG 109/2011.

- O revizuire generala a conducerii Renault este luata in calcul de grupul auto, au anuntat miercuri surse guvernamentale franceze pentru Reuters, dupa ce publicatia de afaceri Le Figaro informase ca presedintele Renault, Jean-Dominique Senard, va propune Consiliului de Administratie sa gaseasca un…

- Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgența din Ploiești a anunțat un nou concurs pentru ocuparea postului de manager in cadrul unitații sanitare. Este cea de-a treia incercare de a ocupa aceasta funcție asigurata prin interimat din primavara, cand intreaga conducere a SJU Ploiești…

- Consiliul de Administratie al Regiei Autonome ROMATSA a anuntat, marti, ca l-a numit in functia de director general pe Bogdan Costas, care isi va prelua atributiile incepand din 1 octombrie.Din 1 iunie 2018 pana in prezent, functia de director general al ROMATSA a fost ocupata de Mircea Bostina,…

- Doua gradinitie vor fi construite, la Iasi, cu fonduri europene. Proiectul a fost votat, astazi, in sedinta Consiliului Local. Cele doua institutii de invatamint vor fi amplasate in cartierele Alexandru si Bucium. Valoarea investitiei este de 14 milioane de lei, dupa cum a declarat primarul Mihai Chirica.…

- Consiliul de Administrație al Spitalului Orașenesc Ineu a lansat concursul de ocupare a funcției de manager al instituției. Concursul va avea loc la sediul spitalului, fiind imparțit in etapa de verificare a eligibilitații candidaților (pana la data de 17 octombrie), respectiv etapa de susținere…

- Instanța s-a pronunțat in dosarul deschis de medicul Alexandru Grigoriu, dupa ce acesta a fost exclus de la concursul de manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, chestiune despre care newsbv.ro a scris in exclusivitate AICI . Judecatorii au admis actiunea in contencios administrativ…