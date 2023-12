Mihai Ioana, primarul unei comune din Olt, a murit în seara de Crăciun Este doliu in PSD! Primarul comunei Gradinari, Mihai Ioana, a murit in urma unui accident rutier produs luni seara pe DN 64, intre localitatile Strejesti si Gradinari. Accidentul s-a produs in momentul in care doua autoturisme s-au lovit frontal, unul dintre acestea fiind condus de un tanar baut si posibil aflat sub influenta unor substante psihoactive. La momentul producerii accidentului, primarul comunei Gradinari era pasager intr-o ambulanta privata de transport pacienti la dializa, condusa de un barbat in varsta de 52 de ani, din Strejesti. Accidentul s-a soldat cu decesul primarului Mihai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un primar din Olt a murit in urma unui accident rutier produs pe DN 64. Ambulanta privata in care se afla si care transporta persoane la dializa a fost lovita de un autoturism condus de un sofer baut si aflat sub influenta substantelor psihoactive, potrivit News.ro . Primarul comunei Gradinari din judetul…

- Tragicul incident a avut loc, sambata seara, pe DN 64, in comuna Strejești, județul Olt, dupa ce o mașina in care se afla doar șoferul s-a ciocnit violent de o ambulanța in care erau cinci persoane, printre care și Mihai Ioana, primarul din comuna Gradinari, ce mergea la spital pentru dializa, informeaza…

- Primarul comunei Gradinari din Olt și-a pierdut viața intr-un grav accident rutier petrecut in seara de Craciun. ”La data de 25 decembrie 2023, in jurul orei 21:00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe Drumul Național 64, in comuna Strejești,…

- Este doliu in PSD! Primarul comunei Gradinari, Mihai Ioana, a murit in urma unui accident rutier produs luni seara pe DN 64, intre localitatile Strejesti si Gradinari. Accidentul s-a produs in momentul in care doua autoturisme s-au lovit frontal, unul dintre acestea fiind condus de un tanar baut si…

- Primarul comunei Gradinari, Mihai Ioana, a murit in urma unui accident rutier produs luni seara pe DN 64, intre localitatile Strejesti si Gradinari, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt.In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme care s-au lovit frontal, unul dintre…

- Din informațiile obținute pe surse reiese ca a avut loc o coliziune frontala intre o ambulanța privata de transport pacienți la dializa și un SUV. In cea dintai mașina se afla și primarul din comuna Gradinari Olt, Mihai Ioana, in varsta de 61 de ani, in dreapta șoferului. Ambulanța transporta șase…

- Primarul din Gradinari (Olt) a murit intr-un accident rutier. Mihai Ioana, primarul comunei oltene Gradinari, a incetat din viata, in urma unui accident rutier petrecut pe drumul national DN 64, in localitatea Strejesti. El avea 61 de ani. Potrivit politistilor, accidentul s-a petrecut pe drumul național…

- Accident grav in vestul tarii, dupa ce o masina a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un alt autoturism. In aceasta dimineața, la ora 07.42, pe DJ 581, intre Gradinari și Ticvaniu Mare s-a produs un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a 3 persoane. In accident au fost implicate…