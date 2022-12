Stiri pe aceeasi tema

- Ce face Cabral atunci cand are timp liber? Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe prezentatorul TV alaturi de un prieten in oraș, insa soțul Andreei Ibacka nu parea deloc liniștit. Iata cum a decurs intalnirea celor doi!

- Doddy este un tata care se implica in totalitate in educația fiicei sale și nu spunem doar noi acest lucru, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania. Recent, artistul a fost surprins alaturi de familia lui. Avem imagini rare cu cantareț, soția…

- Imagini fabuloase cu Peter Andreas Thiel surprinse de SpyNews.ro, in Romania. Cofondatorul sistemului de plați PayPal și cel mai mare investitor in Facebook se afla la noi in țara pentru "petrecerea monstru" la care participa toți bogații planetei, dar și mai multe celebritați de la Hollywood. In urma…

- Julia Sandstorm, una dintre invitatele la petrecerea lui Elon Musk, imagini fabuloase surprinse de SpyNews.ro. Actrița a ieșit la plimbare, pe strazile din Bran, destul de devreme in aceasta dimineața. Insoțita de producatorul muzical, T.I Jakke, cei doi au atras privirile tuturor.

- Elon Musk a organizat o petrecere exclusivista de Halloween, iar destinația a fost Castelul Bran din Romania, fiind unul dintre cele mai interesante obiecte turistice din țara noastra. Așadar, paparazzii Spynews au fost și ei la fața locului, unde au obținut imagini de la petrecere, pe care vi le prezentam…

- Elon Musk, fondatorul Tesla și Space X și bogații lumii au venit in Romania. Chiar in aceste momente, miliardarul, alaturi de alți magnați, dar și de celebritați de la Hollywood, se afla la Castelul Bran, acolo unde a fost organizata o petrecere, cu circuit inchis. Paparazzii celui mai tare site de…

- Bibi iubește din nou! Dupa desparțirea de Antonio Pican, artista și-a refacut viața și și-a gasit liniștea in brațele unui nou iubit. Cantareața s-a afișat cu noul ei partener pe rețelele de socializare, insa nu i-a dezvaluit identitatea. SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…

- Este sarbatoare mare in familia lui Dani Oțil! Prezentatorul TV și partenera lui de viața, Gabriela Prisacariu, ii iau moțul micuțului Tiago! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, va ofera imagini cu locul unde se ține petrecerea.