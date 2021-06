Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.400 de voluntari participa la cea de-a doua editie a maratonului vaccinarii anti-COVID organizat la Bucuresti, la Sala Palatului si Biblioteca Nationala, de vineri pana luni la ora 8,00. Rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila", Viorel Jinga, a anuntat ca sunt…

- N. D. Pentru Maratonul vaccinarii de la Ploiești, care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani, pe Stadionul „Ilie Oana”, pregatirile sunt in toi. Ieri, primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, și administratorul public al orașului, Simona Albu, s-au intalnit cu dr. Simona Schnelbach, in calitate…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni ca Maratonul Vaccinarii a fost „un succes”. Peste 20.000 de persoane au fost vaccinate la Maratonul Vaccinarii din București, organizat de Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila”. Un eveniment similar va avea loc peste trei saptamani. „Romanii au ințeles…

- Rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila", Viorel Jinga, a afirmat ca in cadrul Maratonului de Vaccinare de la Bucuresti au fost vaccinate 20.360 de persoane. Rectorul UMF "Carol Davila", Viorel Jinga, a anuntat ca au fost vaccinate in total 20.360 de persoane, "cu mult…

- Persoanele care vor participa, incepand de vineri, la maratonul de vaccinare din Bucuresti, la Biblioteca Nationala a Romaniei si la Sala Palatului, se vor bucura zilnic si de un program cultural, informeaza Ministerul Culturii. "Ma bucur ca prin acest parteneriat cu Universitatea de Medicina si…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Valeriu Gheorghita, si rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Viorel Jinga, sustin o conferinta de presa miercuri, la ora 17,00. Conferinta de presa va…

- Proiectul se va derula pe termen lung, iar jumatate din aceasta suma provine dintr-un imprumut acordat de Banca Europeana de Investiții (BEI). Banca Europeana de Investiții a anunțat ca a aprobat acordarea unui imprumut in valoare de 24 de milioane de euro Universitații de Medicina și Farmacie (UMF)…

- Mulți medici tineri au ales sa-și exercite profesia in cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești (SJUP), in vreme de pandemie. Specialiștii susțin ca in unitatea noastra au gasit aparatura performanta și un colectiv de excepție, fiind mandri de alegerea facuta. “In timp ce multe spitale din țara…