- In timp ce Primaria se lauda cu festivisme și manifestari de valoare indoielnica sub genericul Zilelor Aradului, unii aradeni se plang ca le ploua in apartamente in urma unor lucrari prost executate de o firma angajata de Primarie. Ei s-au trezit cu apa in apartamente dupa ce acoperișul blocului lor…

- Astazi, tinerii social-democrați au anunțat public ca au dat statul campaniei "Treci pe verde!", prin demararea proiectului comun "Accesul cetațenilor Aradului pe spațiile verzi din municipiul Arad". Adica, ei vor ca pe iarba din parcuri sa se poata sta, la fel cum se intampla in marile orașe europene.…

- „Senatorii PSD, bineințeles și senatorul social-democrat de Arad, Eusebiu Pistru, vor vota impotriva Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 84/2021 care permite furnizorilor de utilitați sa debranșeze consumatorii aflați in imposibilitatea de a-și achita facturile restante. Situația acestor consumatori…

- Partidul Social Democrat revine cu solicitarea ca partidele din Coaliția de guvernare sa adopte urgent o soluție pentru protecția consumatorilor vulnerabili care nu mai pot face fața creșterii galopante a tarifelor la energie și gaze naturale. „Declarația ministrul Economiei, Virgil Popescu, despre…

- PSD condamna cu fermitate decizia Guvernului Cițu de a se poziționa pe contrasens cu Strategia Forestiera Planificata a Uniunii Europene privind protejarea padurilor. „Argumentele Guvernului pentru a-și justifica aceasta abordare se suprapun in mod straniu cu retorica firmelor din industria forestiera…

- Cei mai multi dintre inculpatii din dosarul fraudei electorale din comuna prahoveana Ciorani sunt angajati ai primariei, restul fiind rude ale acestora sau apropiati, care au actionat sub indrumarea primarului Marin Voicu, se arata in motivarea Tribunalului Prahova, care a dispus arestarea preventiva…

- PSD solicita UDMR sa renunțe la propunerile neconstituționale privind alocațiile pentru copii și sa se concentreze pe punerea in aplicare a legilor in vigoare. „In acest sens, UDMR ar trebui sa se opuna intenției PNL și USR-PLUS de amanare a majorarii alocațiilor prevazuta pentru data de 1 iulie 2021…

- PSD, ca principal partid de Opoziție, cere socoteala pentru situația catastrofala in care a ajuns Romania și acționeaza pentru demiterea guvernului Cițu. „Intr-un timp record, mai puțin de 6 luni, actualul guvern a facut din Romania o țara eșuata! Cu saracie cronica, rezultat al creșterilor masive de…