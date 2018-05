Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, in spatiul exterior al centrului VIVO Constanta, are loc cea de a XXVI a editie a Targului EXPOAGROUTIL, targ national, cu participare internationala, in domeniul agriculturii si industriei alimentare. Evenimentul este organizat de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura…

- In perioada 19 20 aprilie, oferta educationala a anului scolar 2018 2019 va fi prezentata, sub sloganul "Alege Educatia Este calea catre viitorul tauldquo;, de catre Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, in colaborare cu Consiliul Judetean Constanta, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta organizeaza conferinta de lansare a proiectului "ANTREPRENORIAT ndash; Solutie durabila pentru ocupare", cod SMIS2014 105344. Evenimentul are loc la sediul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, din bulevardul…

- "Crearea unui model durabil si a unei retele de parteneri care sa sprijine ocuparea si mobilitatea fortei de munca in regiunea transfrontaliera Bulgaria Romanialdquo; este numele proiectului cu finantare europeana derulat de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta impreuna cu…