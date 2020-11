Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu isi poate permite pasi gresiti in cursa relansarii si competitivitatii economice, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, in deschiderea evenimentului "Topul National al Firmelor 2020". El a sustinut ca "scaderea economica accentuata din trimestrul doi al acestui an a fost stopata,…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a finalizat clasamentul celor mai performante companii din 2019, in urma analizei indicatorilor care vizeaza cifra de afaceri neta, profitul din exploatare, eficiența utilizarii resurselor umane și a capitalului angajat. Cifra de afaceri cumulata a companiilor…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a finalizat clasamentul celor mai performante companii din 2019, in urma analizei indicatorilor care vizeaza cifra de afaceri neta, profitul din exploatare, eficiența utilizarii resurselor umane și a capitalului angajat. La nivel național, pe…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a finalizat clasamentul celor mai performante companii din 2019, in urma analizei indicatorilor care vizeaza cifra de afaceri neta, profitul din exploatare, eficiența utilizarii resurselor umane și a capitalului angajat.La nivel național, pe…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) realizeaza, incepand din 1994, Topul Național al Firmelor (TNF), fiind singura instituție abilitata printr-o lege organica sa stabileasca o astfel de ierarhie la nivelul intregii țari.

- Topul Național al Firmelor 2020, clasament realizat de catre Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), inregistreaza tendințe pozitive pentru toți indicatorii care au stat la baza realizarii acestuia, precum: numar de companii, cifra de afaceri și profit.Comparativ cu anul anterior,…

- Dupa o perioada plina de provocari pentru intreaga societate, motivați fiind de misiunea Camerei de Comerț și Industrie Brașov de a sprijini mediul de afaceri brașovean, cu atat mai mult in aceste momente, dorim sa oferim continuitate celui mai important eveniment de business brașovean – Topul Național…

- Deficitul comercial al Romaniei va fi in acest an de 18,5 - 19 miliarde de euro, fata de 17,3 miliarde de euro anul trecut, a afirmat, marti, Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), intr-o dezbatere de specialitate. "Avem niste probleme de strategie…