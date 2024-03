Mihai-Cristian Lazar, Primarul orașului Șimleu Silvaniei: La multi ani cu ocazia zilei de 8 martie! Cu ocazia zilei de 8 Martie, ma adresez doamnelor și domnișoarelor cu cele mai alese cuvinte de felicitare.Va doresc sa aveți o primavara eterna in suflet, o viața fericita și plina de bucurii, liniște și armonie in familie, impliniri in tot ceea ce faceți.Sa fiti mereu apreciate, respectate și admirate de cei dragi! La mulți ani! Mihai-Cristian Lazar, Primarul orașului Șimleu Silvaniei Acest articol Mihai-Cristian Lazar, Primarul orașului Șimleu Silvaniei: La multi ani cu ocazia zilei de 8 martie! a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV . Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

