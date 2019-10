Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Constantinescu a fost casatorit cu Mihaela Constantinescu, de care a divortat in 2003. "Am trait o iubire ca-n povesti, sincera si pasionala, nu ne doream altceva decat sa fim impreuna. Si eram. Mergeam cu el la toate spectacolele, in turnee, eram nedespartiti. Micile lui escapade au…

- Cu doar o saptamana inainte de a fi internat in stare grava la Spitalul de Urgenta Floreasca, pe 13 mai, Mihai Constantinescu parea intr-o forma de zile mari. Cantarețul a fost prezent in platoul emisiunii lui Fuego, ”Drag de Romania” pe TVR2, unde a și susținut un recital, a povestit și a ras. Gazda…

- Mihai Constantinescu a murit. Desi starea artistului parea sa se fi imbunatatit in ultima perioada, Mihai Constantinescu s-a stins in aceasta seara. In urma cu cateva zile, sotia artistului Simona Secrier anunta ca Mihai Constantinescu se simtea mai bine dupa luni de stat in coma. "Mihai…

- Mihai Constantinescu se simte mai bine dupa luni de stat in coma. Soția artistului, Simona Secrier, este nedezlipita de patul lui de spital, iar acum este din ce in ce mai optimista. Daca inainte se vorbea ca doar un miracol il mai poate salva pe Mihai Constantinescu, acum toata lumea este mult mai…

- O romanca, patroana de bar din Napoli, Italia, a declarat pentru Antena 1 ca a vazut-o pe Alexandra Maceșanu in localul ei. Fata ar fi avut urme de bataie pe corp. ”In luna septembrie am vazut-o de doua ori. In via Garibaldi, via Nazionale, Piazza Garibaldi, Napoli. Era cu inca doua fete.…

- Partenera de viața a renumitului artist Mihai Constantinescu a facut noi declarații despre starea de sanatate a artistului. La cateva zile dupa apariția falselor informații ca Mihai Constantinescu ar fi incetat din viața, Simona Secrier, partenera de viața a artistului, a facut declarații in cadrul…

- ”Mihai Constantinescu nu a murit” este informația pe care au transmis-o azi Libertatea și alte publicații care au cautat sa verifice mai temeinic daca artistul mai este sau nu in viața, dupa ce un șir lung de știri false privind decesul sau a zgalțait spațiul public. Un numar mare de publicații, tabloide…

- La scurt timp dupa ce s-a spus ca starea lui Mihai Constantiescu, aflat in coma de aproape trei luni, s-a agravat, Monica Pop a transmis un nou mesaj pe contul de socializare, pentru a lamuri situația. „Nu mai credeți minciunile ordinare (...) Nu-i mai citiți! ORIBILI! L-am vazut iar pe Mihai. Foarte…