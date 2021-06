Mihai Bordeanu, noul președinte ACAROM ​Mihai Bordeanu, directorul general al Dacia, a fost ales președinte al ACAROM începând cu 4 Iunie 2021. ACAROM este Asociația Constructorilor de Automobile din România. Pe lânga interesele contructorului Dacia, lui Mihai Bordeanu îi revine și sarcina sa reprezinte alte aproximativ 170 de companii din industria auto româneasca. Acestea genereaza o cifra de afaceri de peste 14 miliarde Euro si asigura peste 113.000 locuri de munca. Aproximativ 21% din exportul total al României este produs de companiile pe care ACAROM le reprezinta.

Citește articolul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la sfarsitul saptamanii trecute, Mihai Bordeanu, directorul general Dacia, a fost desemnat noul presedinte al ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania), cea mai importanta organizatie din industria auto de la noi.

- Consiliul Director ACAROM a desemnat noul presedinte al asociatiei in persoana domnului Mihai Bordeanu – Director General DACIA. Intrunit in sedinta extraordinara in data de 4 iunie 2021, Consiliul Director ACAROM a desemnat noul presedinte al asociatiei in persoana domnului Mihai Bordeanu – Director…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in aprilie 2021 cu +14.91% fata de Mai 2020, atingand un volum de 8.221 unitati. Pe primele cinci luni din 2021 nivelul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania a atins nivelul de 35.845 unitati, o scadere de -9.15% fata de perioada similara…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in aprilie 2021, cu 58.81% fața de aprilie 2020, atingand un volum de 6.862 unitați. Pe primele patru luni din 2021, nivelul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania a atins nivelul de 27.624 unitati, o scadere de 14.48% fața de perioada…

- Producția auto a atins aproape 40.000 de mașini in luna martie, in Romania, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile. In primele trei luni din 2021, uzinele Dacia și Ford din Romania au fabricat un total de peste 117.000 de mașini. In luna martie, cele doua uzine locale…

- Inmatricularile de autoturisme noi, in Romania, au crescut in martie 2021 cu 18,14% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 7.861 de unitati, arata datele centralizate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Spring, primul model electric al Dacia, are un succes extrem de mare, cu aproximativ 6.000 de precomenzi in Romania, fapt subliniat si de Mihai Bordeanu, directorul general Dacia. O alta veste buna este cea ca Dacia va creste productia uzinei de la Mioveni in a doua parte a acestui an.

- Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a anunțat in aceasta saptamana datele de producție ale celor doua uzine auto din Romania. Astfel, in luna februarie, la uzinele de la Mioveni și Craiova au fost produse in total 39.348 de mașini, in scadere cu 18% fața de perioada similara…