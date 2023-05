Mihaela Rădulescu a fost prinsă în pat cu amantul! Cum s-a întâmplat totul Mihaela Radulescu s-a casatorit prima data, in 1989, cu Bogdan Radulescu, cel al carui nume de familie și l-a pastrat pana astazi, renunțand la numele ei de fata, Țiganu. Barbatul povestea acum ceva timp cum a prins-o pe Mihaela Radulescu in pat cu amantul și ce s-a intamplat dupa aceea. In 1997, Mihaela Radulescu s-a casatorit cu Ștefan Banica Junior, iar ultima casnicie a fost cu omul de afaceri Elan Schwarzenberg, de care a divortat in 2008. Acesta din urma este tatal fiului ei, Ayan. In urma cu ceva timp, Bogdan Radulescu rememora pasaje din casnicia cu Mihaela Radulescu și a dezvaluit momentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a 23-a ediție a Festivalului Studențesc de la Iași, Festudis, debuteaza diseara cu tradiționala Parada a Ligilor și a Asociațiilor Studențești care se va desfașura in fața Palatului Culturii. Tinerii se vor indrepta apoi catre Casa de Cultura a Studenților unde va avea loc deschiderea oficiala…

- Malina Vartolomei și Elena Ostafi, coordonatoarele „Tribut Nirvana” in matinalul Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/03/BD-28-mar.mp3 Mesajul organizatorilor: Remember Nirvana? Hai sa ne amintim impreuna despre legendarul ,,Nevermind” acesta fiind unul dintre…

- Vineri, 24 martie, dirijorul Tiberiu Soare conduce concertul simfonic extraordinar al Orchestrei Filarmonicii „Moldova” din Iași, la Casa de Cultura a Studenților din localitate. Evenimentul face parte din seria derulata cu prilejul inceperii emisiei pe noua frecvența, 95,4 FM, pe care Radio Romania…

- FOTO: Miss și Mister Boboc la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia. 5 echipe lupta pentru titlu, la Balul Bobocilor 2023 Cinci perechi de tineri intra in ”lupta” pentru titlurile de Miss și Mister Boboc 2023, ale Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Balul Bobocilor la UAB va fi in…

- Ministrul Fondurilor Europene susține ca Romania are timp pana in luna iunie sa rezolve problema reformei pensiilor speciale. Altfel, am putea pierde bani din PNRR. El precizeaza ca in cazul pensiilor militare, ”daca va fi cazul, probabil impreuna cu experții Bancii Mondiale, se va gasi o formula ca…

- Aniversarea primarului Stanciu Gheorghe din comunca Prisacani, județul Iași s-a incheiat urat pentru unul dintre consilierii locali. Dupa ce a baut cateva pahare de alcool, barbatul a decis sa se urce la volanul unei mașini. Nu a durat insa mult pana cand a fost prins de polițiști. Consilierul a fost…

- Joi: Spectacolul „Nepoata-Sotie”, dupa Eugen Ionescu, prezentat de Teatrul ”Skepsis” la Alba Iulia Trupa de teatru Skepsis prezinta, joi, spectacolul „Nepoata-Sotie”, dupa Eugen Ionescu. Este un spectacol reprezentativ de teatru absurd, unde logica limbajului si a intrigii traditionale este provocata…

- Pe 26 martie, de la ora 20:00, scena Casei de Cultura a Studenților se va transforma in cel mai ROMANTIC(O) loc din Cluj-Napoca. Se vor asigura de asta Veronica Liberati și Jonathan Cilia Faro , artiștii italieni care vor urca pe scena, pentru prima data impreuna in Romania, și vor interpreta unele…