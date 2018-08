Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina acuza faptul ca s-a intervenit cu intarziere in cazul accidentarii suferite de Mihaela Buzarnescu in turul al doilea al Rogers Cup de la Montreal, din cauza faptului ca nu exista personal medical la fiecare teren. Svitolina considera ca este vina organizatorilor,…

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani, 20 WTA) a suferit miercuri seara o accidentare teribila la glezna, in timpul meciului de la Montreal cu Elina Svitolina (23 de ani, 5 WTA). Romanca nu a mai putut continua meciul și a parasit terenul intr-un scaun cu rotile. Conform TV Digi Sport, Mihaela nu ar avea niciun…

- Mihaela Buzarnescu, locul 20 mondial, a suferit o accidentare oribila in timpul unui meci cu Elina Svitolina, desfașurat la Rogers Cup. In setul trei, romanca a calcat greșit și s-a prabușit in țipete pe te...

- Mihaela Buzarnescu a suferit o accidentare teribila! A calcat stramb și plange de durere! Elina Svitolina a sarit in ajutor, aducandu-i gheața și ținand umbrela impotriva ploii timide care s-a abatut!...

- Romania are trei reprezentante in turul doi de la Rogers Cup, toate urmand sa joace in aceasta noapte. Prima va intra in scena Mihaela Buzarnescu cu inca un duel cu Elina Svitolina (al treilea din acest an). Ii urmeaza Sorana Cirstea (confruntare cu Venus Williams) și Simona Halep (disputa cu Anastasia…

- Anastasia Pavliucenkova s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2. Simona Halep si Pavliucenkova au mai fost adversare de sapte ori, de fiecare data impunandu-se jucatoarea romana. Dintre celelalte romance care joaca la Montreal, Mihaela Buzarnescu, locul 20 WTA, a invins-o pe chinezoaica Qiang Wang,…

- Mihaela Buzarnescu, locul 20 WTA, a invins-o pe chinezoaica Qiang Wang, locul 53 WTA, venita din calificari, si s-a calificat in turul doi la Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5 de la Montreal, scrie news.ro.Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, trage un semnal de alarma: 'Marele tun pregatit…

- Elina Svitolina, favorita 4 de la Roland Garros și caștigatoarea turneului de la Roma, nu a pierdut niciun set pana acum la Paris și nu-și face prea multe griji nici inaintea meciului de vineri cu Mihaela Buzarnescu. Ucraineanca a vorbit intr-o conferința de presa despre Buzarnescu și a ramas surprinsa…