- Mihaela Buzarnescu (33 ani, 157 WTA) s-a calificat in optimile turneului de tenis WTA de la Belgrad, dotat cu premii totale de 235.238 dolari, dupa ce a invins-o duminica seara pe Patricia Tig (26 ani, 64 WTA) in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-2. Buzarnescu si-a adjudecat victoria dupa aproape…

- Mihaela Buzarnescu, locul 157 WTA, s-a calificat, duminica, în optimile de finala ale turneului de la Belgrad, trecând în primul tur de Patricia Tig, numarul 64 WTA.Buzarnescu s-a impus cu scorul de 4-6, 7-5, 6-2, în doua ore si 50 de minute. În setul secund, Patricia…

- ​Jaqueline Cristian, locul 150 mondial, a fost eliminata, duminica, în turul doi al calificarilor de la turneul de categorie WTA 250 de la Belgrad.Cristian a fost învinsa de sportiva din Ungaria Reka-Luca Jani, numarul 221 mondial, scor 5-7, 6-2, 6-1, în doua ore si 19 minute.Românca…

- Grupul Aaylex, producatorul puilor Cocorico, fondat de Bogdan Stanca, preia Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producatori de furaje si de pui de o zi din Romania. Tranzactia va fi finantata dintr-un credit de circa 20 milioane euro luat de la CEC Bank si EximBank. Banvit Foods detine o fabrica…

- Sorana Cîrstea a înregistrat un salt important în clasamentul WTA dupa ce a devenit campioana la Istanbul. De asemenea, Simona Halep a bifat prima urcare în ierarhia pentru Turneul Campioanelor dupa saptamâni întregi, semifinala de la Stuttgart ajutând-o sa…

- Simona Halep se mentine pe locul 3 in clasamentul WTA. Romanca se plaseaza in continuare pe locul 3, cu 7.255 de puncte. Locul 1 WTA este ocupat de australianca Ashleigh Barty, cu 9.186 de puncte, anunța site-ul oficial al WTA . Citește și: La ce turnee va participa Simona Halep in 2021 Top 10 WTA 1.…

- Un autocar cu 60 de persoane la bord, printre care și moldoveni, s-a rasturnat vineri in Egipt. Printre pasageri era interpretul Vlad Codreanu si o prietena a acestuia. Solicitat de postul nostru de televiziune, artistul ne-a spus ca se simte bine, insa mai multi oameni au fost grav raniti.…

- CNAIR a scos la licitație contractul pentru proiectarea și execuția secțiunii 2 a autostrazii Sibiu-Pitești, cuprinsa intre Boița și Cornetu. Pentru tronsonul de 31,3 km au depus oferte 11 companii și asocieri de companii. Lista candidaților: ASOCIEREA AKTOR S.A. – RIZZANI DE ECCHER SpA (Grecia – Italia)ASTALDI…