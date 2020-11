Stiri pe aceeasi tema

- „Timpul va spune”: Donald Trump a vorbit vineri pentru prima data despre posibilitatea unei infrangeri prezidențiale impotriva lui Joe Biden, potrivit AFP, noteaza Hotnews. Președintele a ținut o conferința de pe peluza Casei Albe despre pandemia de Covid-19, primul sau discurs public de la anunțarea…

- Joe Biden si Donald Trump, care nu recunoaste victoria contracandidatului sau in alegerile prezidentiale din Statele Unite, au asistat miercuri in acelasi timp la doua ceremonii care i-au omagiat pe combatanti de Ziua Veteranilor, relateaza AFP. Presedintele ales, democratul Joe Biden, s-a deplasat…

- Donald Trump refuza in continuare sa recunoasca victoria candidatului democrat Joe Biden in alegerile prezidentiale din Statele Unite. Echipa liderului actual de la Casa Alba se pregateste pentru un razboi de durata in instantele americane.

- Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale in Statele Unite in urma unui vot istoric care a adus cel mai mare numar de americani la urne. Kamala Harris devine prima femeie din istoria SUA aleasa in funcția de vicepreședinte și prima persoana de culoare intr-un asemenea post. Dar lucrurile nu sunt…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- In timp ce cativa alesi republicani s-au delimitat de acuzatiile de frauda lansate, fara dovezi, de Donald Trump dupa scrutinul de marti unde s-a confruntat cu democratul Joe Biden, senatorii Lindsey Graham si Ted Cruz l-au aparat cu inversunare pe presedinte la postul de televiziune Fox News. Cei doi,…

- Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, cu opt zile inainte de ziua votului, iar ritmul record in care se desfasoara voturile anticipate ar putea duce la cea mai mare participare la scrutin din peste 100 de ani, potrivit datelor publicate luni de U.S. Elections Project,…