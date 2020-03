Migranții de la frontiera turco-greacă sunt alungați cu ventilatorul De la sfârșitul lunii februarie, aproape în fiecare zi au avut loc conflicte între migranți și poliție, la frontiera turco-greaca. Mii de oameni forțeaza trecerea graniței. Autoritațile elene folosesc acum un nou mijloc de descurajare a migranților, si anume ventilatoare uriașe. Potrivit informațiilor din cercurile militare, este vorba despre dispozitive de înalta presiune, care sunt de obicei utilizate în tunelurile eoliene pentru parașutiști.

Acestea au fost folosite pentru prima data joi, montate pe jeep-uri pentru a arunca fum și gaze lacrimogene înspre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

