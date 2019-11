Migranţi morţi în timp ce încercau să treacă în Slovenia Tarile aflate pe ruta balcanica folosita de migrantii care incearca sa ajunga in statele bogate din vestul Europei au cunoscut in ultimele luni o crestere a presiunii migratorii. Conform politiei croate, in primele opt luni ale anului in curs, 11.813 persoane au incercat sa intre ilegal in Croatia, triplu fata de perioada similara a anului trecut. Presiunea migratorie la frontiera dintre Bosnia si Croatia, in sud, si, mai departe, la frontiera dintre Croatia si Slovenia, a crescut semnificativ de luna trecuta odata cu agravarea situatiei umanitare in partea de vest a Bosniei, unde sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

