Miercuri, 3 aprilie 2024, zi in care este sarbatorita Ziua Jandarmeriei Romane, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean (I.J.J.) „Avram Iancu" Alba. Incepand cu ora 12.00, Ierarhul nostru a oficiat slujba de binecuvantare a sediului structurii militare, in urma lucrarilor de reabilitare efectuate in perioada 2022-2024. La final, […]