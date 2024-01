Stiri pe aceeasi tema

- Anul școlar 2023-2024 a adus Liceului de Arte “Balașa Doamna” din Targoviște un proiect de reabilitare și reamenajare a spațiilor, atat de necesar pentru imbunatațirea condițiilor de invațamant. Conform informațiilor oferite de reprezentanții instituției, proiectul a inceput in luna septembrie, prin…

- Executivul a aprobat joi Ordonanta de urgenta care prevede majorarea salariilor de baza pentru personalul din invatamant cu 20%, in medie, in anul 2024, in doua transe: de la 1 ianuarie, respectiv de la 1 iunie 2024. Conform unui comunicat al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, de aceste masuri…

- Sanitas explica de ce incepe anul 2024 cu un conflict de munca: O buna parte dintre angajati, 'la o aruncatura de bat' de salariul minimSindicalistii Sanitas explica, vineri, de ce anul 2024 va incepe cu un conflict colectiv de munca in sistemul sanitar. Sindicalistii afirma ca, dupa aproape sase…

- Sindicalistii Sanitas, care au anuntat anterior ca deschid conflictul colectiv de munca, prezinta, joi, motivele pentru care s-a luat aceasta decizie. Nemultimiri legate de salarii, indemnizatii, sporuri, plata orelor suplimentare, dar si blocarea repetata a posturilor vacantate i-au determinat pe…

- Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, acreditat Erasmus+ in domeniul Educație școlara. Activitați pentru elevi și profesori Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, acreditat Erasmus+ in domeniul Educație școlara. In urmatoarea perioada, unitatea de invațamant va putea organiza activitați in cadrul…

- Este vorba despre angajatii din structurile Ministerului de Afaceri Interne, pentru care contractul colectiv de munca a fost actualizat cu o serie de beneficii.Discuțiile intre conducerea Ministerului de Afaceri Interne (MAI) și reprezentanții organizațiilor sindicale pe marginea Contractului colectiv…

- Contractul colectiv de munca pentru angajații din Ministerul Afacerilor Interne a fost publicat, miercuri, in Monitorul Oficial și prevede, printre altele, o zi libera la aniversare, care va fi recuperata ulterior și zile libere in caz de urgența medicala in familie.Discuțiile intre conducerea MAI…