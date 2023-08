Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja, noul ministru al Energiei, a vorbit intr-un interviu acordat „Adevarul” despre potențialul mult mai insemnat pe care Romania il are in sectorul eolian offshore. Deja, BSOG, compania care a scos primele gaze de sub Marea Neagra, și-a exprimat interesul și pentru un proiect eolian.

- DS Private Equity (“DSPE”) a semnat Acordul de tip Term sheet cu Nuclearelectrica și Nova Power & Gas (parte a Grupului E-Infra), acționarii RoPower, compania de proiect ce dezvolta Centrala SMR (Reactoare Molulare Mici) din Doicești, Romania, cu intenția de a investi 75 milioane de Euro pentru dezvoltarea…

- DAMEN Shipyards Mangalia lanseaza o campanie de recrutare a forței de munca pentru a-și completa echipa cu 227 de noi membri. Planul de eficientizare a proceselor de construcție, montaj și finalizare a navelor intr-un mod cat mai flexibil, include o reorganizare pentru proiectele de nave, menționeaza…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Industria Mundum S.R.L. intentioneaza sa preia compania Argenta S.R.L. Industria Mundum ofera consultanta in afaceri si management si face parte din Grupul GSP, acesta fiind un furnizor de servicii de foraj offshore cu platforme si barje marine,…

- UPDATE 4 Evgheni Prigojin, directorul Grupului paramilitar Wagner, a anuntat, sambata, ca a ordonat intoarcerea combatantilor care avanseaza spre Moscova, confirmand acordul mediat de presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko. „Intoarcem coloanele si mergem in sens opus, spre unitatile noastre de…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, 21 iunie, la combinatul Petromidia din Navodari. O explozie s-a auzit in zona, inainte sa se vada coloane uriașe de fum, spun martorii și presa locala. Mai multe echipaje ISU Dobrogea intervin, in timp ce pe litoralul Marii Negre a fost emis un mesaj Ro-Alert…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice, Iulian Fota, a efectuat o vizita oficiala in Canada pentru consultari politice cu autoritatile canadiene, context in care a subliniat cooperarea foarte buna in cadrul NATO si la nivel bilateral si a reafirmat angajamentul comun pentru continuarea sprijinului…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat vineri, la summitul Grupului natiunilor puternic industrializate (G7), pentru mentinerea sprijinului pentru Ucraina, sustinand ca Moscova si Kievul nu pot avea pozitii egale in eventuale negoc