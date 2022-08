Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali aduce doi atacanți dintr-o lovitura! In ziua in care David Miculescu de la UTA a ajuns la București sa semneze contractul, patronul FCSB a anunțat și transferul Bogdan Rusu de la CS Mioveni. Cei doi jucatori vor incepe de astazi antrenamentele cu formația lui Nicolae Dica. Gigi Becali, doua…

- FC Argeș Pitești a invins, vineri, pe teren propriu, cu 3-1, pe Universitatea Cluj, iar Farul Constanța a remizat, acasa, cu Chindia Targoviște, scor 0-0, in primele meciuri din cea de-a treia etapa a Superligii de fotbal. Sambata, 30 iulie, sunt programate jocurile FC Voluntari-UTA Arad (ora 18.30)…

- Daca in meciul de debut din Superliga au pierdut nemeritat, dintr-un penalti, scor: 0-1, in fața echipei FC Voluntari, cu nimic superioara, ba dimpotriva, „lupii” jucand mai bine, fapt recunoscut de iubitorii fotbalului, la Arad, in etapa a doua, eșecul suferit cu UTA, rezultat final: 0-2 (0-1), a fost…

- "Marinariildquo; au castigat meciurile cu FCU Craiova 1948 si CS Mioveni. Gica Hagi a subliniat ca la Farul e un grup bun, toti jucatorii facandu si datoria si ajutand echipa. "Regeleldquo; ii asteapta sa ajunga la un nivel fizic bun si pe alti jucatori transferati in aceasta vara, dar isi pune bazele…

- Formatia Farul Constanta a invins, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa CS Mioveni, intr-un meci din etapa a doua a Superligii, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Farul Constanta disputa vineri, 22 iulie, meciul din etapa a doua a Superligii, intalnind in deplasare CS Mioveni.Partida incepe la ora 20.30.Daca "marinariildquo; au castigat in runda de debut, 2 1 pe teren propriu cu FCU Craiova 1948, ocupand locul patru in clasament, CS Mioveni a pierdut in deplasare…

- Internaționalul moldovean Vitalie Damașcan a marcat vineri unul dintre golurile echipei sale, Sepsi Sfantu Gheorghe in meciul cu Universitatea Craiova (2-2), din prima etapa a Superligii (prima divizie valorica a Romaniei).

- Nou-promovata FC Hermannstadt a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 3-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, la Medias, in primul meci din etapa inaugurala a editiei 2022-2023 a Superligii de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…