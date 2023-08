Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a declarat ca aceste practici pot constitui un comportament anticoncurential. Este prima investigatie antitrust a UE impotriva Microsoft din peste un deceniu. ”Comisia este ingrijorata de faptul ca Microsoft poate acorda Teams un avantaj de distributie prin…

- Franta si Germania si-au exprimat marti opozitia fata de o posibila prelungire a restrictiilor impuse in luna aprilie de cinci state membre UE, printre care si Romania, pentru importurile de cereale ucrainene, transmite AFP. Comisia Europeana a permis in luna aprilie celor cinci state membre vecine…

- Uniunea Europeana (UE) acorda mai mult sprijin unor tari din afara blocului comunitar, precum Turcia, pentru a le ajuta sa faca fata migratiei, decat propriilor membri, a afirmat vineri presedintele polonez Andrzej Duda, transmite Reuters . ”Nu inteleg de ce Comisia Europeana si institutiile europene…

- Uniunea Europeana a anunțat joi ca se ia in considerare in urmatoarea perioada o colaborare internaționala pentru combaterea schimbarilor climatice generate de incalzirea globala. In acest sens trebuie identificate posibilele pericole și cum se poate evita influențarea geopoliticii in cazul unor intervenții…

- Decizia UE de a acorda unda verde supravegherii intruzive a reporterilor a pus sursele acestora in pericol de identificare, scrie The Times . Uniunea Europeana a fost de acord cu „supravegherea intruziva” a jurnalistilor pentru a le identifica sursele in conformitate cu noile derogari ale legislatiei…

- Ucraina indeplineste doua din cele sapte conditii necesare pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, indica un raport ce va fi prezentat in aceasta saptamana de Comisia Europeana, care va evidentia totusi progresele realizate de Kiev in pofida invaziei ruse, transmite marti Reuters,…

- ”De la inceputul lunii iunie 2023, Microsoft a identificat cresteri ale traficului fata de unele servicii, care au afectat temporar disponibilitatea”, a spus compania intr-o postare pe blog. Microsoft a declarat ca a deschis o investigatie si a inceput sa urmareasca activitatea DDoS de catre actorul…

- Vicepreședinta executivului UE pentru valori și transparența, Vera Jourova, a anunțat luni, 5 iunie, ca platformele online importante vor fi obligate pana la finalul verii sa marcheze clar conținutul generat de inteligența artificiala, adica imagini, sunete și texte. Scopul este combaterea fake-news,…