Microsoft, mită în Ungaria. Vânzare programe software Potrivit WSJ, Departamentul american al Justitiei si organismul de reglementare a pietei bursiere, Securities and Exchange Commission, analizeaza modul in care Microsoft a vandut programe software de tip Word si Excel unor firme intermediare din Ungaria la preturi cu un discount semnificativ. Ulterior insa aceste firme intermediare au vandut programele software unor agentii ale Guvernului ungar in anii 2013 si 2014 la preturi apropiate de cel maxim. WSJ precizeaza ca investigatorii analizeaza daca aceste firme intermediare au utilizat diferenta de pret pentru a plati mita unor oficiali guvernamentali. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Microsoft este investigata de autoritatile din Statele Unite pentru presupuse fapte de coruptie comise la vanzarea unor produse software in Ungaria. Investigatia intervine dupa o serie de anchete similare care au vizat parteneri de afaceri ai Microsoft, in 2013, in alte cinci tari.…

- Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) a solicitat alocarea de fonduri suplimentare pentru asistența medicala primara prin rectificarea bugetara, mai ales ca celelalte categorii de personal au beneficiat de creșteri salariale importante, iar colecta la sanatate a fost de 130,3%, dupa cum a…

- Un nou protest are loc in aceasta seara la Iasi! Oamenii au inceput sa se adune, din nou, in PIata Unirii pentru a-si exprima nemultumirea fata de modificarile aduse legilor justitiei, dar si fata de actiunile Guvernului. Protestatarii au steaguri ale Romaniei si Uniunii Europene si scandeaza lozinci…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o prima reactie dupa decizia CCR, spunand ca se va pronunta in privinta revocarii sefei DNA doar dupa ce va primi motivarea Curtii si o va citi cu foarte mare atentie. El a precizat insa ca ia in calcul sa respecte statul de drept, sa il intareasca, sa aiba grija…

- Basescu ii cere președintelui Iohannis sa declanșeze referendumul: Romanii sa decida cine trebuie sa numeasca Procurorii-șefi din Justiție, afirma liderul PMP, despre criza constituționala declanșata in urma deciziei CCR privind obligația șefului statului de a o revoca din funcție pe Laura Codruța Kovesi,…

- Traian Basescu a spus, miercuri, dupa ce Curtea Constitutionala a României a decis ca exista un conflict constitutional între ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis, ca este o "decizie de rara ticalosie",

- Deputatul PNL Catalin Predoiu spune ca decizia Curtii Constitutionale, care a admis sesizarea Guvernului privind un conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis generat de refuzul sefului statului de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi,…

- Curtea Constitutionala a admis, miercuri, sesizarea Guvernului privind un conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis si intre Guvern si presedinte, ca urmare a respingerii de catre seful statului a cererii de revocare a sefei DNA, Laura Codruta…