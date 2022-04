Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a avertizat in mod oficial SUA si aliatii sai sa nu mai livreze armament Ucrainei. Cel mai recent pachet de ajutoare militare americane include echipamente de artilerie, drone, vehicule blindate si elicoptere, ce au scopul de a ajuta Ucraina sa faca fata unei posibile ofensive a Rusiei in estul…

- Sambata, un mesaj de pe YouTube anuntat ca canalul Duma a fost "inchis pentru o incalcare a termenilor de utilizare a serviciului YouTube". „Din cate se pare, YouTube si-a semnat singuri mandatul. Salvati continutul, transferati-l (pe) platformele rusesti. Si grabiti-va", a declarat purtatoarea de cuvant…

- Rusia cere Statelor Unite sa-și elimine intregul stoc de arme chimice, a declarat Ambasada Rusiei la Washington, intr-o postare pe Twitter. Spectrul armelor chimice și biologice a revenit dupa invazia rusa in Ucraina. „In 2017, Rusia și-a eliminat stocul de arme chimice. Acest fapt a fost documentat…

- Eliot A Cohen, fost consilier al Departamentului de Stat al SUA și profesor la Școala de Studii Internaționale Avansate de la Universitatea Johns Hopkins publica o analiza pe tema conflictului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Meta/ Facebook a eliminat o rețea de aproximativ 40 de conturi de Facebook și Instagram care operau din Rusia și Ucraina și care vizau personalitați publice din Ucraina, inclusiv oficiali militari, politicieni și un jurnalist, scrie Reuters. Un purtator de cuvant al Twitter a declarat ca a suspendat…

- Intr-un anunt postat pe Facebook, Echipa de Raspuns la Urgente Cibernetice spune ca hackerii folosesc e-mailuri care fura parole pentru a sparge conturi de e-mail ale soldatilor ucraineni si utilizeaza adrese pentru a trimite mesaje false.Printre autorii actiunilor de piratare s-ar afla un grup din…

- CONFLICTUL din Ucraina: Generalii SUA știu ziua in care Vladimir Putin va ordona invazia. SCENARIILE prezentate CONFLICTUL din Ucraina: Generalii SUA știu ziua in care Vladimir Putin va ordona invazia. SCENARIILE prezentate Generalii din armata SUA au prezentat factorilor de decizie mai multe scenarii…

