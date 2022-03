Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritas Schinas, a atentionat ca, in cazul in care criza ucraineana va continua sa se amplifice, va exista foarte probabil un aflux de refugiati ucraineni catre Uniunea Europeana, informeaza vineri dpa. In cel mai dificil scenariu, mai mult de un milion de refugiati…

- Uniunea Europeana isi propune sa ajute Kievul cu un pachet de asistenta financiara in valoare de 1,2 miliarde de euro pentru a atenua efectele conflictului cu Rusia, care a adunat trupe la granita cu Ucraina, a anunțat Ursula von der Leyen.

- Slaba absorbție de fonduri europene! Cu experiența deja de 15 ani în Uniunea Europeana, aflata la al doilea ciclu financiar, la care se adauga experiența capatata în perioada de preaderare, România tot nu reușește sa profite de fondurile puse la dispoziție de UE pe masura nevoilor…

- In ciuda opoziției unor guverne din UE, eurocrații de la Bruxelles vor: „Certificat verde” pentru investițiile din energie. Pana și unele centrale pe gaz s-ar putea sa nu fie autorizate și deci nefinanțabile din bani europeni. Conform unor documente intrate in posesia Reuters, Uniunea Europeana a elaborat…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit in sedinta comuna, de la ora 16:30, pentru a vota proiectul bugetului de stat si bugetul asigurarilor sociale pe anul 2022, au decis, miercuri, Birourile permanente reunite.Pe ordinea de zi a sedintei se afla:* propunerile cu privire la timpul maxim alocat pentru…

- Comisia Europeana a aprobat marti preluarea de catre Microsoft a companiei de inteligenta artificiala si tehnologie pentru voce Nuance Communications, pentru 16 miliarde de dolari, care este a doua mare achizitie facuta vreodata de producatorul Windows dupa achizitia de 26,1 miliarde de dolari a…

- Preluarea, care va creste prezenta Microsoft pe piata serviciilor cloud destinate sectorului sanatatii, a fost deja aprobata in Statele Unite si Australia. Potrivit Comisiei Europene, evaluarea tranzactiei a dus la concluzia ca aceasta nu va reduce semnificativ concurenta pe pietele serviciilor cloud,…