Stiri pe aceeasi tema

- Xbox a avut aseara evenimentul Developer Direct , in cadrul caruia a oferit primele detalii despre jocurile sale first-party care se pregatesc de lansare in 2024. Unul dintre acestea este cel mai nou titlu al celor de la MachineGames, Indiana Jones and the Great Circle, care va sosi pe Xbox Series X/S,…

- Ian McKellen a reluat rolul lui Hamlet pentru o noua versiune cinematografica realizata la Theatre Royal Windsor, unde l-a interpretat pe printul tragic al lui Shakespeare in 2021. Aceasta va fi difuzata in cinematografele din Marea Britanie pentru o singura seara, in 27 februarie, scrie The Guardian.Descris…

- Primul trailer pentru GTA 6 a fost publicat zilele trecute, iar lansarea nu a fost lipsita de probleme . Și ca orice alt eveniment de mare anvergura, aceasta lansare avea sa creeze ceva controverse. Una dintre ele a aparut atunci cand adevaratul Miami Joker a publicat un filmuleț pe TikTok in care acuza…

- De curand a intrat pe platforma Cinepub.ro, care ofera gratuit numai producții autohtone, unul dintre cele mai bune filme romanești din toate timpurile – „Suta de lei”, de Mircea Saucan. Evenimentul, dar și faptul ca acum 20 de ani am publicat o carte cu și despre Saucan mi l-au adus in minte pe acest…

- Filmul "Barbie" a contribuit in mod direct cu peste 80 de milioane de lire sterline la economia britanica si a creat 685 de locuri de munca, a declarat studioul Warner Bros. in cadrul unei anchete guvernamentale, scrie The Guardian.

- Filmul 'Barbie' a produs o unda de șoc in economia britanicaFilmul "Barbie" a contribuit in mod direct cu peste 80 de milioane de lire sterline la economia britanica si a creat 685 de locuri de munca, a declarat studioul Warner Bros. in cadrul unei anchete guvernamentale, scrie The Guardian, informeaza…

- Oana Zavoranu și-a topit fanii cu ultimele imagini postate pe stories pe Facebook. Controversata actrița și-a surprins admiratorii cu un clip video filmat in 1986, cand bruneta era o adolescenta de numai 13 ani. Desigur, diva nu s-a dezis de la dulcele-i stil caracteristic, punand o descriere amuzanta…

- Crima in direct pe Facebook: Prezentator de radio, impușcat in studioul sauUn prezentator de radio din sudul Filipinelor a fost impuscat mortal in studioul sau, atac la care au asistat toti cei care urmareau emisiunea in direct pe Facebook, relateaza The Guardian, conform news.ro. Barbatul…