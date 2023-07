Microsoft câștigă în instanță dreptul de a cumpăra Activision Blizzard Microsoft caștiga in instanța dreptul de a cumpara Activision Blizzard. Dupa cinci zile de depoziții, un judecator din California a decis sa respinga cererea autoritații de reglementare (FTC) din SUA pentru o ordonanța preliminara, scrie www.theverge.com. Judecatorul a fost in mod clar de partea Microsoft cu privire la angajamentele sale de a pastra Call of Duty pe PlayStation și chiar de a extinde jocul la Nintendo Switch. In ciuda faptului ca FTC a contestat acordurile de cloud ale Microsoft, judecatorul Corley le-a luat in considerare in decizia sa. Instanța a fost de acord cu Microsoft ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

