Microsoft ar vrea să cumpere platforma de discuții Discord, cu 10 miliarde dolari - presă ​Microsoft este în discuții sa cumpere platforma de discuții Discord, suma oferita fiind undeva pe la 10 miliarde dolari, scrie Bloomberg. Sursele spun însa ca un acord nu este iminent, iar Discord ar putea sa decida sa continue pe cont propriu și sa se listeze. Discord este o platforma de comunicare folosita mai ales de cei care joaca jocuri video. A fost creata în 2015 și are aproximativ 100 de milioane de useri care intra cel puțin o data pe luna.



Discord este cunoscuta mai ales pentru serviciul gratuit care permite gamerilor sa comunice prin video, text și audio

Sursa articol: hotnews.ro

